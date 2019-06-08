بصبصة أم انجذاب.. أسباب تجعل النجم الهندي أجاي ديفجان يحدق بالنساء

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا يكف الرجل عن التحديق في كل امرأة واختلاس النظر إليهن بنظرات يفهمها هو وحده، كما لو أنه لم يتعرف الى جنس حواء من قبل، سواء في المطاعم والمقاهي، المراكز التجارية، في الطريق وحتى في العمل.

ولا يدرك “أدم” أن هذا الأمر قد يثير حفيظة من تجلس بجانبه، ومع ذلك لا يمكن أن تحمل كل نظرة من الرجل السوء أو تنطوي على شهوة، إذ ربما تكون تلك النظرة نظرة إعجاب بجمال الخلق أو مجرد فضول!

ويبدو أن الممثل الهندي أجاي ديفجان، الذي يتطلع إلى إطلاق فيلمه الجديد “دي دي بيار دي”، يعاني من غيرة زوجته النجمة الجميلة كاجول، حيث كشف في مقابلة، كيف أن زوجته دائما ما تضبطه متلبساً بالتحديق في النساء الأخريات، لكنها قليلاً ما تعاتبه على ذلك.

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يلعب ديفجان ، في فيلمه دور رجل يبلغ من العمر 50 عامًا ، والذي يقيم علاقة عاطفية مع فتاة تقترب من نصف عمره، وقد سُئل -في المقابلة- عما إذا كان عاش هذه العلاقة حقيقةً؟ ” وجاءت إجابته “أبدا”، لكنه اعترف بأنه “يجب أن يشعر بجاذبية تجاه النساء الأخريات.

قال أجاي لموقع in.com ، “من الطبيعي أن تشعر فقط بحاجتك الى الاهتمام من الآخرين وبخاصة النساء الجميلات، ” ، مضيفًا أن زوجته تدرك تمامًا كيف يكون حال الوسط الفني، وتتفهم الأمر”.

اجاي وكاجول متزوجان منذ 20 عامًا، ومؤخراً ، في مقابلة مع هندوستان تايمز، تحدث اجاي عن زواجه وقال: “لقد وصلت إلى نقطة، دون أن أنظر إليها ، أستطيع أن أشعر أنها ضعيفة. وبالمثل ، فهي تعرف في ثانية إذا حدث خطأ معي. ثم نتحدث ونريح بعضنا البعض، هذا هو مقدار تطور علاقتنا. “