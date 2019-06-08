رضوى الشربيني تحقق حلم حياتها وتتجه لمجال تصميم الأزياء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن سعادتها الشديدة بتحقيق حلم حياتها، بالاتجاه لمجال تصميم الأزياء.

رضوى أعلنت عن إطلاقها خط أزياء جديد يحمل اسم “poupettetheboutique”، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “اللهم لك الحمد والشكر يارب.. وأخيرا اقدر أقول أنا حققت حلم العمر وفرحانة وعايزه أشارككم فرحتى.. قولوا لى مبروك”.

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ورضوى الشربيني مذيعة مصرية، قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج “أنا مصر” في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري “بروباجندا تي في”، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها “هي وبس” الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.

وازدادت شهرة رضوى بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها الحالي “هي وبس”، وتحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في مصر، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة، يشيد بها البعض ويراها نموذجا “للمرأة المتحررة القوية” ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من “حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع”.

وفي المقابل انتقدها آخرون ووصفوها “بعدوة للرجال”. وردت رضوى على ذلك بقولها أن كلامها هو رد على حالات محددة من التجارب التي تأتيها عبر الاتصالات الهاتفية، ويجب ألا يتم تفسيره كمعاداة للرجال بصفة عامة.