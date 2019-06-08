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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة المصرية أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا بمركز الملك فهد بالرياض، حضره حشد هائل من جمهورها من الجنسين.
وقدمت أنغام، خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور معها، ومنها “هتقول لربنا إيه”، و”سيدي وصالك”، و”اكتب لك تعهد”، و”لا تهجى”، و”حبايبنا”، و”ياريتك فاهمني” و”بقول نسياك”، كما غنت أيضا مع المطرب رابح صقر، والذي قدمها في بداية الحفل، وقاد الفرقة الموسيقية المايسترو هاني فرحات.
ووصلت أنغام، الحفل بصحبة مديرة أعمالها راندا رياض، ومن المقرر أن تغادر الرياض وتتجه إلى الكويت لإحياء حفل غنائي كبير هناك.
وعبرت أنغام عن سعادتها بنجاح الحفل وقضائها العيد بالسعودية في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قائلة: «شكرًا جمهور الرياض الغالي.. العيد عيدين معاكم»، وحصدت تدوينتها على العديد من تعليقات متابعيها الذين عبروا عن سعادتهم بنجاح حفلها.
وكانت أنغام، قد تعرضت لأزمة صحية خلال الفترة الماضية ونقلت لإحدى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وذلك بسبب الإجهاد الذي تعرضت له خلال استعدداتها لإحياء حفلها بالسعودية وغادرت المستشفى بعد ساعات من الاطمئنان على صحتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافيها أنغام تتألق في حفل حاشد بالسعودية وتعلق على نجاحه.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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