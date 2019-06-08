أحمد شيبة يشعل الهاموك ببورتو مارينا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحي الفنان المصري أحمد شيبة حفل غنائي كبير بداخل بيتش الهاموك ببورتو ماربنا بمناسبة العيد.

وأشعل شيبة حماس الحضور، وحضر الفنان المصري من البحر على لنش بسبب الزحام الشديد، وغنى العديد من أشهر أغانيه، ومنها: ”آه لو لعبت يا زهر، ومليون وش، واحنا الصعايدة”، وغيرها التي تفاعل معها الحضور، والحفل تحت إشراف أحمد لطفي.

يذكر أن الفنان أحمد شيبة قد قام مؤخرا بغناء تتر مسلسل “زلزال” بطولة الفنان محمد رمضان، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

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والأغنية تحمل اسم «سيبونا بقى في حالنا» وهي من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي، وتوزيع موسيقي طه الحكيم.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتعاون فيها محمد رمضان مع شيبة فسبق وتعاون معه في بعض أغاني مسلسل «نسر الصعيد»، والتي حققت نسبة نجاح كبيرة.

ومسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد المصري، والفنانة نسرين أمين، والفنانة هنادي مهنا، والفنان مصطفى منصور، وغيرهم.