أحمد سعد وحمزة الصغير يشعلان حفل «rai club» بالساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا المطربان أحمد سعد، وحمزة الصغير، حفلًا غنائيًا بـ“rai club” بمنطقة الساحل الشمالي، ضمن حفلات عيد الفطر، تضمنت فقرات الحفل فاير شو وفؤة للراقصة ريتا.

الحفل من تنظيم رجلا الأعمال جمال شوقي، وهاني شوقي، وسط حضور عدد كبير من نجوم المجتمع منهم رجل الأعمال وليد التلباني، ومحمد العمدة ، وأحمد فؤاد، وعمرو اللواء.

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وقدم أحمد سعد ، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه منها، ” أنا الأصلي “، و”جدعنة “، بينما قدم “حمزة “ “يا ناكر خيري” و “صاحبت كام راجل ” وغيرها من الأغاني.

وكان أحمد سعد، قد عاد مؤخرًا من الأراضي المقدسة بعد أن أدى مناسك العمرة واحتفلا بأجواء العيد من وسط الحرم المكي.