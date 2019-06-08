- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أحيا المطربان أحمد سعد، وحمزة الصغير، حفلًا غنائيًا بـ“rai club” بمنطقة الساحل الشمالي، ضمن حفلات عيد الفطر، تضمنت فقرات الحفل فاير شو وفؤة للراقصة ريتا.
الحفل من تنظيم رجلا الأعمال جمال شوقي، وهاني شوقي، وسط حضور عدد كبير من نجوم المجتمع منهم رجل الأعمال وليد التلباني، ومحمد العمدة ، وأحمد فؤاد، وعمرو اللواء.
وقدم أحمد سعد ، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه منها، ” أنا الأصلي “، و”جدعنة “، بينما قدم “حمزة “ “يا ناكر خيري” و “صاحبت كام راجل ” وغيرها من الأغاني.
وكان أحمد سعد، قد عاد مؤخرًا من الأراضي المقدسة بعد أن أدى مناسك العمرة واحتفلا بأجواء العيد من وسط الحرم المكي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد وحمزة الصغير يشعلان حفل «rai club» بالساحل الشمالي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.