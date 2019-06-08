محمد حماقي يتألق في العيد بأضخم حفلات السعودية ويهدي ابنته أغنية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفلا جماهيريا يعد الأضخم بمنطقة الدمام في السعودية، وبالتحديد داخل مركز أرض المعارض في الخبر، ضمن السهرات الترفيهية لعيد الفطر المبارك، وبحضور “كامل العدد” من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة أبناء الخليج العربي.

حماقي صعد وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب عقب مقدمة نارية لأحد الإعلاميين الخليجيين قائلا: “نجم هذه الوصلة الغنائية مليء بالشجن.. ومحترف غناء.. لديه صوت لا يمتلكه الا العمالقة..ه وابن مصر العظيمة و سفيرها الفني.. الحاصل على العديد من الألقاب .. ولكن اختصرها واقول ..رحبوا معي بأبن النيل / نجم مصر والوطن العربي محمد حماقي”.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، وسط حراسة مشددة، وافتتح حفله بأغنية “أحلى حاجة فيكي”، التي أهدها للمملكة العربية السعودية وسط المزيد من آجواء الإثارة وهتافات الترحيب للجمهور الذي استقبله بعبارات “بحبك يا حماقي .. بنجك يا master”، بعدها وجه التحية لهم لحفاوة الإستقبال ووجه لهم وللمملكة التهنئة بعيد الفطر المبارك واعرب عن سعادته بتواجده للمرة الثانية بالسعودية، ثم قال: “تحبوا تسمعوا ايه ” ليردوا بأسماء العديد من أغانيه الشهيرة وأغاني ألبومه الجديد ” كل يوم من ده” .

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كما حرص حماقي على إهداء ابنته فاطمة أغنيه “قالوا عنك” خاصة أن الحفل يتوافق مع يوم ميلادها وقام الجمهور بمشاركته ترديد كلمات الأغنية احتفالا بعيد ميلادها.

وقدم حماقي عدد كبير من أغانيه المحببة لدي الشباب والتي تألق بها طوال مشواره الفني وأغاني ألبومه الجديد، منها: “كل يوم من ده”، “يزلزل”، “صور” ، “ليلي “،”من البداية” ،”راضيني” و”يا ستار” والعمل ايه”.. بالإضافة إلي “ما بلاش “.

والحفل من تنظيم شركة روتانا، وأقيم بمواصفات لايف عالمية من حيث الحضور وإبهار الإضاءة والمؤثرات البصرية، ومن المقرر أن يحيي حماقي حفله الثالث بالممكلة العربية السعودية في الواجهة البحرية بجدة يوم 15 يونية الجاري، ومن المتوقع أن يكون الأضخم في تاريخ السعودية.