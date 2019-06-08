وفاة الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت اليوم، السبت، 8 من شهر يونيو، قسمت، الابنة الوحيدة للفنان الراحل رشدي اباظة.

منيرة أباظة، شقيقة الفنان الراحل، قالت إن الجنازة من المقرر أن تكون الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد صلاح الدين بمنطقة الهرم.

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الخبر سبب صدمة لكل جمهور رشدي اباظة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتم الإعلان عن موعد العزاء بعد.

قسمت أباظة هي الابنة الوحيدة للفنان رشدي اباظة من زوجته الأمريكية، ولكن ربتها الفنانة والراقصة سامية جمال.

رشدي أباظة رحل عام 1980، وذلك بعد صرع مع المرض، وهو أحد جانات السينما المصرية وأكثرهم شهرة، وقدم عدد كبير من الأفلام، وتزوج أكثر من مرة، ومن بين زوجاته سامية جمال، تحية كاريوكا، وصباح.

قسمت أباظة تزوجت من الفنان أحمد دياب، وذلك قبل رحيل والدها رشدي أباظة، وأنجبت منه.