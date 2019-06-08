عزاء الفنان محمد نجم بحضور فني كبير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور عزاء الفنان المصري الراحل محمد نجم، والذي أقيم بمسجد عمر مكرم.

وتلقي العزاء نجله شريف وشقيق زوجته الفنان عمرو عبد الجليل، وكان أول الحاضرين الفنان محمد هنيدي والممثل فاروق فلوكس ومحمد محمود، ومجدي صبحي وهند عاكف وآمال رمزي.

وكان من بين الحضور أيضا وفاء عامر، أشرف زكي، محمد لطفي، وائل الإبراشي، أحمد عبدالعزيز، دلال عبدالعزيز، شهيرة، وسمير غانم.

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وكان قد تم تشييع الجثمان يوم الأربعاء الماضي من مسجد مصطفى محمود بحضور عدد قليل من الفنانين ومنهم شيرين ووفاء عامر، وعبدالله مشرف.

وكان الفنان محمد نجم، قد رحل عن عالمنا يوم 5 يونيو، بعد معاناة مع المرض بعد إصابته بجلطة دماغية نقل على أثرها للعناية المركزة ودخل في غيبوبة بعدها بأيام قليلة.

وكان نجل محمد نجم، قد كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها والده، حيث قال في تصريحات صحفية، إن والده يرقد حاليا في العناية المركزة بعد إصابته بجلطة دماغية، والتي يعمل الأطباء على إذابتها وطالب جمهوره بالدعاء له، وحرص عدد كبير من النجوم على الدعاء له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.