- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
وجهت تقارير اتهامات لمنتجي فيلم النجم الهندي أيوشمان خورانا الجديد Bala، الذي تم تصويره في كانبور خلال هذه الأيام، بأن قصته مسروقة، وفقا لما نشره punemirror.
كمال كاند شاندرا، المخرج المساعد، رفع قضية على الممثل أيوشمان خورانا، والمخرج، عمار كوشيك اتهمهما فيها بالغش وخيانة الأمانة بموجب المادة 420 من التصنيف الدولي للبراءات وحقوق الملكية الفكرية في الماضي.
في هذه القضية، كانت القضية مستمرة في محكمة مومباي العليا منذ عدة أشهر، طلب كمال شاندرا من المحكمة تعليق تصوير مشاهد الفيلم، حتى يتم الفصل في القضية، ومن المقرر أن تعقد المحكمة الآن الجلسة التالية في 10 يونيو.
في الجلسة الأخيرة للمحكمة التي عقدت في أبريل، ذُكر أن صناعها زعموا أن Bala لا يزال في مرحلة الكتابة والاعداد، لكن شاندرا، كذب أقوالهم، وأكد أن فريق الفيلم بدأ في التصوير من 15 يومًا، وهذا يعني أنهم قدموا صورة مضللة إلى المحكمة.
من ناحيته، نفى فريق ايوشمان القانوني تلك المزاعم، وقال محاميه عبر لقاء صحفي: “ما تم هو تشويه غير دقيق للحقائق الفعلية خاصة فيما يتعلق بإجراءات 09 أبريل 2019. في الواقع، القصة أصلية والسيناريو يجري إعداده، وكلم المخرج المساعد غير صحيح بالمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل سيناريو فيلم أيوشمان خورانا القادم مسروق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.