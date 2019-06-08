شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسم أول أغنية بألبوم رامى جمال الجديد مع أحمد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب رامى جمال من تسجيل أغنية باسم مبدئي "لى قلبك سلام"، من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد انيس، وتوزيع موسيقى أحمد المغربى، والمقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد.

وقال الموزع الموسيقى الأغنية أحمد المغربى، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع رامى جمال فى الأغنية، موضحًا أن الأغنية جديدة تحمل طابع رومنسى بشكل مختلف من خلال مزيكا خلطة نوع ديب هاوس مع وجبس.

وطرح رامى جمال مؤخرا أغنية تحمل اسم "دايما بخير" عبر يوتيوب" بمناسبة عيد الأم، وهى من ألحان وتوزيع خالد عز وكلمات محمد شرشر وحققت نجاح كبير.

وآخر كليباته كانت أغنية "البرد" التى حققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وتعد الأغنية الرابعة التى يصورها رامى جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم وصورهم جميعًا فى لندن وهم "مافيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا"، من إخراج كريم نجيب ومن تصوير"روبى براينت" و"زاك سانى".