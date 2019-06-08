شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجرينى يتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول فى أغنية "سينجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم المغربى عبد الفتاح الجرينى مع الشاعر أحمد حسن راؤول لأول مرة فى أغنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهى من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى، ومن المقرر أن يتم طرحها فى فترة المقبلة.



أحمد حسن راؤول وعبد الفتاح الجرينى

وقال شاعر الأغنية أحمد حسن راؤول، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع عبد الفتاح الجرينى فى الأغنية "سينجل"، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال الجرينى الغنائية التى قدمها من قبل، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها عبر الإذاعات، والسوشيال ميديا.



أحمد حسن راؤول وعبد الفتاح الجرينى ومصطفى العسال ومحمد مجدى

الشاعر أحمد حسن راؤول قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم رنا سماحة، ونادية مصطفى، ومحمد رشاد، ومصطفى قمر، وهايدى موسي، وسمية درويش، وأخرين أغاني مسرحية "not frozen".