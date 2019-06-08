سالي عبدالسلام: "ما بلحقش أوقف أدوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية سالي عبدالسلام، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، تدوينة أعلنت بها عن تعرضها لوعكة صحية للمرة الثالثة.

كتبت سالي: "إدعولى تاني، يا رب يطلع غلط، مع كل فرحة عيد، سبحانك! عارفة إن رب الخير لا يأتي إلا بالخير، عارفة إن كل ما تقرب من طريق الخير مليان اختبارات وبتزيد كل شوية، لتالت مرة في سنتين يا ربي، مبلحقش أوقف أدوية كام شهر وكورتيزون وحقن وكمان منها في الراس حقن كورتيزون ربنا يعلم بوجعها".

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وأضافت عبدالسلام: "التشخيص تاني امبارح بعد ما شكيت الدكاترة بيقولوا رجع وبيهاجم الشعر تانى..ملوش سبب ..القلق والزعل والتوتر بيعمل كل ده.. حاولت أبطل كل ده! بس الدنيا، خدت أدوية تقلل كل ده.. مفيش فايدة.. بس بنضحك ليكم والله، إدعولي، أنا مش قادرة أخش الدوامة دى كمان مرة يا ربى وانت تعلم".

وكانت الإعلامية سالي عبدالسلام أعلنت العام الماضي عن معاناتها مع مرض مناعي أصاب شعرها منذ ما يقرب من عام، والذي أدى إلى تساقطه بشكل كبير، كاشفة أن هذا المرض هو "الثعلبة"، إلا أنها أكدت شفاءها منه.