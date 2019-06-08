خاص| وفاة "قسمت" ابنة رشدي أباظة والجنازة ظهر الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

قالت منيرة أباظة، شقيقة الفنان رشدي أباظة، إن "قمست"، الابنة الوحيدة للفنان الراحل غادرت عالمنا مساء اليوم السبت.

وأضافت منيرة، في تصريحات خاصة لمصراوي: "من المقرر تشييع جثمان الراحلة ظهر غدٍ الأحد بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد نصر الدين أول منطقة الهرم، على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بنزلة السمان".

يُذكر أن قسمت هي الابنة الوحيدة لـ"دنجوان السينما المصرية" رشدي أباظة من زيجته الثانية بالأمريكية باربرا. ​