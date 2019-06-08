محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:
قالت منيرة أباظة، شقيقة الفنان رشدي أباظة، إن "قمست"، الابنة الوحيدة للفنان الراحل غادرت عالمنا مساء اليوم السبت.
وأضافت منيرة، في تصريحات خاصة لمصراوي: "من المقرر تشييع جثمان الراحلة ظهر غدٍ الأحد بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد نصر الدين أول منطقة الهرم، على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بنزلة السمان".
يُذكر أن قسمت هي الابنة الوحيدة لـ"دنجوان السينما المصرية" رشدي أباظة من زيجته الثانية بالأمريكية باربرا.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| وفاة "قسمت" ابنة رشدي أباظة والجنازة ظهر الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.