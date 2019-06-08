مجسدًا عقلة الأصبع.. هنيدي يعود بأضخم إنتاج في مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، تدوينة أعلن بها عن فيلمه الجديد.
كتب هنيدي على صورة: "هنيدي يعود بفيلم جديد بأضخم إنتاج في تاريخ مصر، يجسد فيه عقلية الأصبع".
علق هنيدي على الصورة:"لكل اللي سألوا مش هنشوفك في فيلم جديد، استنوني في فيلم كبير جدًا جدًا جدًا".
وعلم الخليج 365 أن الفيلم ستشرف على أعمال الجرافيكس به شركات عالمية. وهو عمل من تأليف عمر طاهر الذي سبق وتعاون مع هنيدي في مسلسل الكارتون "سوبر هنيد"، وفيلم "يوم مالوش لازمة".
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