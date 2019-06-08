فيديو| علي ربيع: صوتي أحلى من أكرم حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس أغنية "الحياة" التي قدمها مع تامر حسني وأكرم حسني في احتفالية الشهيد التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول أيام عيد الفطر المبارك.

كتب ربيع في تعليقه على الفيديو: "من كواليس بروڤات الأغنية مع نجم العالم تامر حسني بس صوتي أحلى على الأقل من أكرم حسني".

نشر تامر حسني كواليس تسجيل الأغنية وعلق: "كواليس بروڤات أغنية الحياة، غناء عملاق الغناء العربي أكرم حسني و نجم الأجيال علي ربيع، والمطرب الصاعد تامر حسني".

يُذكر أن علي ربيع شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولته إلى جانب صابرين وسهر الصايغ وولاء الشريف وإخراج وائل إحسان.