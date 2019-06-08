محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حلت المطربة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ضيفة على برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي نيشان، وتحدثت عن تفاصيل عديدة، نكشف عنها في السطور التالية:
- قالت: تعرضت لحملة منظمة للتشهير بعد زواجي من الموزع أحمد إبراهيم، وقيل عني "خرابة بيوت".
- رفضت أنغام الإفصاح عن نيتها الإنجاب من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مؤكدةً أنها مكتفية بتربية أبنائها.
- قالت: ولادي عرفوا من خارج البيت بزواجي من أحمد إبراهيم.
- قالت: انقطع حبل الود نهائيًا مع أصالة، ومش بعتبر نفسي خسرت صديقة لأننا لم نكن أصدقاء ولي أصدقاء كثر أقرب منها ليَ.
- قالت: كنت أتعامل مباشرة مع كل الموزعين، بس معاملتي مع أحمد إبراهيم كانت عن طريق أمير طعيمة.
- قالت: بحب قيادة السيارة ليلاً، وأحب الاستماع لأغاني عبد الحليم حافظ وفيروز ووردة وبليغ وعبد الوهاب.
- قالت: أنا أهلاوية جدًا وحب الأهلي جمعني بزوجي.
- قالت: كنت مفتقدة الإحساس بالآمان منذ طفولتي حتى قبل زواجي من أحمد إبراهيم، وأتمنى أن أكون زوجته في الجنة.
كانت هذه تفاصيل خبر علاقتي بأصالة انقطعت وأتمنى أحمد إبراهيم زوجًا بالجنة.. أبرز ما قالته أنغام في "توأم روحي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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