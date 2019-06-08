علاقتي بأصالة انقطعت وأتمنى أحمد إبراهيم زوجًا بالجنة.. أبرز ما قالته أنغام في "توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت المطربة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ضيفة على برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي نيشان، وتحدثت عن تفاصيل عديدة، نكشف عنها في السطور التالية:

- قالت: تعرضت لحملة منظمة للتشهير بعد زواجي من الموزع أحمد إبراهيم، وقيل عني "خرابة بيوت".

- رفضت أنغام الإفصاح عن نيتها الإنجاب من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مؤكدةً أنها مكتفية بتربية أبنائها.

- قالت: ولادي عرفوا من خارج البيت بزواجي من أحمد إبراهيم.

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- قالت: انقطع حبل الود نهائيًا مع أصالة، ومش بعتبر نفسي خسرت صديقة لأننا لم نكن أصدقاء ولي أصدقاء كثر أقرب منها ليَ.

- قالت: كنت أتعامل مباشرة مع كل الموزعين، بس معاملتي مع أحمد إبراهيم كانت عن طريق أمير طعيمة.

- قالت: بحب قيادة السيارة ليلاً، وأحب الاستماع لأغاني عبد الحليم حافظ وفيروز ووردة وبليغ وعبد الوهاب.

- قالت: أنا أهلاوية جدًا وحب الأهلي جمعني بزوجي.

- قالت: كنت مفتقدة الإحساس بالآمان منذ طفولتي حتى قبل زواجي من أحمد إبراهيم، وأتمنى أن أكون زوجته في الجنة.