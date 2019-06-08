لهذا السبب يطالب الحلفاوي الأهلي باستكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها على بيان النادي الأهلي الذي وجهه اليوم لاتحاد كرة القدم المصري.

كتب الحلفاوي: "مذكرة وافية وشاملة تكشف الفشل الذريع لاتحاد الكرة. ويستحسن ترجمتها وإرسال نسخة منها للفيفا، لا أعلم القرار النهائي للأهلي بشأن الدوري.. لكني بصراحة بدأت أميل لاستكماله وذلك تحديًا وإفشالاً للموقف غير العادل لاتحاد الكرة من الأهلي، الدعم موصول لأي قرار يتخذه مجلس الإدارة".

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وأرسل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب صباح اليوم السبت مذكرة إلى اتحاد الكرة ومديره التنفيذي ثروت سويلم، يؤكد فيها عدم التفريط في حق النادي في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وكشف النادي في المذكرة عن "العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية".

وكان الأهلي هدد بالانسحاب من بطولة الدوري المصري حال استكمال المسابقة بعد كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

