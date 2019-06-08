بالفيديو.. خالد الصاوي يطرح برومو "ولاد رزق 2"

طرح النجم خالد الصاوي برومو الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر أن يتم طرحه في عيد الأضحي المبارك المقبل. أن يتم طرحه في عيد الأضحي المبارك المقبل. يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داود، نسرين أمين، غادة عادل، باسم سمرة، سيد رجب، كريم قاسم، ندي موسي، و من تأليف صلاج الجهيني، إخراج طارق العريان.

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