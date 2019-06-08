قبل طرحه.. تعرف على تفاصيل "Project X-Traction"

يستعد النجم العالمي جاكي شان لعرض فيلمه الجديد بعنوان "Project X-Traction"، و من المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر من العام الجاري.
و تدور أحداث الفيلم حول تعرض حقل بترول صيني في مدينة الموصل بدولة
يذكر أن فيلم "Project X-Traction" بطولة كل من جون سينا، يوهان فيليب أسبايك، أماديوس سيرافيني، راشيل هولواي، تيم مان، مايكل كولتس، ماكس هوانج، تيمور ماميسفيلي، مارفن بوفيت، ون لى جيانج، تازيتو جارسيا، ريما زيدان، لي هوانج، أ. ستوكس، و من تأليف أراش أمل، و إخراج سكوت وو.
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