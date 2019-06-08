فن ومشاهير

قبل طرحه.. تعرف على تفاصيل "Project X-Traction"

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يستعد النجم العالمي جاكي شان لعرض فيلمه الجديد بعنوان "Project X-Traction"، و من المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر من العام الجاري.

 

و تدور أحداث الفيلم حول تعرض حقل بترول صيني في مدينة الموصل بدولة

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العراق، لهجوم إرهابي، ثم يتم استدعاء مقاول أمن خاص صيني لإستخراج عمال النفط، و هو يعلم أن الخطة الحقيقية للمهاجمين هي سرقة ثروة من النفط، وعليه أن يتعاون مع جندي أمريكي سابق لمنعهم،
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إلا أن يدخلوا في مشاكل سياسية بين الثلاث دول العراق و الولايات المتحدة و الصين، و ذلك في إطار أكشن سياسي.

 

يذكر أن فيلم "Project X-Traction" بطولة كل من جون سينا، يوهان فيليب أسبايك، أماديوس سيرافيني، راشيل هولواي، تيم مان، مايكل كولتس، ماكس هوانج، تيمور ماميسفيلي، مارفن بوفيت، ون لى جيانج، تازيتو جارسيا، ريما زيدان، لي هوانج، أ. ستوكس، و من تأليف أراش أمل، و إخراج سكوت وو.

 

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