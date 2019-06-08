أشرف زكي يكشف لـ"الوفد" تفاصيل الحالة الصحية لـ"عزت أبو عوف"

كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن الحالة الصحية للفنان القدير عزت أبو عوف، قائلاً: "حالته الصحية مستقرة، ولا يوجد أي جديد".

وأضاف زكي في تصريح خاص لـ "الوفد" أن الفنان عزت أبو عوف مازال

داخل العناية المركزة تحت إشراف طبي مكثف، طالباً من الجميع الدعاء له.

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وكانت شقيقة الفنان عزت أبو عوف أكدت أن حالته صعبة للغاية ويحتاج إلى الدعاء من

كل محبيه حتى يخرج من هذه الأزمة الحرجة التى يعانى منها.

يذكر أن النجم عزت أبو عوف يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع الفنان تامر حسنى.