وفاة والدة الفنان حجاج عبدالعظيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت، السبت، 6 من شهر يونيو، والدة الفنان المصري حجاج عبدالعظيم بعد صراع مع المرض.

جنازة والدة الفنان تمت من مسجد ناجي في الإسكندرية، ومن المقرر أن يكون العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 11 يونيو.

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حجاج عبدالعظيم تلقى عدد من الاتصالات من قبل جمهوره واصدقائه بالوسط الفني لتعزيته بعد وفاة والدته.

يُذكر أن الفنان حجاج عبدالعظيم شارك في دراما رمضان المنقضي من خلال مسلسل”البرنسيسة بيسة” أمام الفنانة مي عز الدين.

حجاج عبدالعظيم شارك في السباق الرمضاني الفائت بمسلسل «قانون عمر» مع الفنان حمادة هلال وإيمان العاصي.

حجاج عبدالعظيم شارك في عدة مسلسلات ومنها: «مبروك جالك قلق، آدم، زهرة وأزواجها الخمسة، يوميات ونيس، ليالي الحلمية، الشك».