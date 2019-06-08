الإطلالة الرسمية الأولى للأمير لويس.. سرق الأضواء في احتفالية عيد الملكة

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متابعة بتجــــــــــرد: أطلّ الأمير لويس نجل الأمير وليام وكيت الأصغر، لأول مرة على شرفة قصر باكنغهام للاحتفال بعيد ميلاد الملكة اليزابيث.
وتعدّ هذه المناسبة، الإطلالة العامة الأولى للأمير البالغ من العمر سنة واحدة، ونجح لويس في امتحانه الملكي الأول اذ سرق الأضواء في الإحتفال الوطني لعيد الملكة اليزابيث.
وخطف الأمير الصغير الأنظار من خلال قيامه بالتأشير والتلويح للجماهير تارةً، وتارةً أخرى كان يقوم بالتصفيق بينما كانت العائلة المالكة تقف على المنصة وتشاهد استعراض سلاح الجو الملكي البريطاني التقليدي خلال عرض “تروبينج أوف كولور” ، وهو احتفال رمزي بعيد ميلاد الملكة بعد أن بلغت 93 عامًا في نيسان/أبريل الماضي.
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