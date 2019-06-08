الإعلان رسميًا عن تفاصيل مهرجان السينما التونسية

وزارة الشؤون الثقافية – تونس: يعد مهرجان السينما التونسية ترجمة للتفاعل الذي تزخر به الساحة السينمائية، من طاقات وكفاءات متميزة أثبتت قدرتها على دعم الإشعاع الثقافي والفني لبلادنا اقيلميا ودوليا من خلال عشرات الأعمال المتفرّدة في خصوصيّاتها الفكريّة والجمالّية.

انطلقت فكرة تنظيم هذه التظاهرة من مبادرة صادرة عن جمعية مخرجي الأفلام التونسية تم تبنيها بداية من سنة 2018 من وزارة الشؤون الثقافية ضمن برنامج افتتاح مدينة الثقافة وتم إقرار تحويلها إلى مهرجان سنوي ذو خصوصية ووفرت له الوزارة الإحاطة والتمويل.

يتوجه المهرجان أساسا الى تثمين مجهودات العاملين في مجال الصناعة السينمائية وكذلك الى الاحتفاء بالإنتاجات التونسية الجديدة عبر إسناد جوائز في مختلف الاختصاصات ببعديها الفني والتقني ، وذلك على غرار مسابقة الأوسكار في أمريكا أو السيزار في فرنسا.

ولأن ارتأت هيئة التنظيم خلال هذه الدورة أن توكل للجان التحكيم مهمة ترشيح الأفلام في مختلف المسابقات وإسناد الجوائز فإن النية تتجه لاحقا إلى تركيز آلية الكترونية لترشيح الأفلام من خلال تصويت شخصيات من أبرز العاملين في مجال السينما من فنيين و تقنيين ليتم ترشيح عدد من الأفلام في كل اختصاص يحدد وفق الانتاجات المتاحة سنويا تتنافس على جوائز المهرجان التي تسندها لجان التحكيم و يتم الإعلان عنها ضمن ” ليلة السينما التونسية ” و هو ما سنعمل على تحقيقه مستقبلا .

أفلام المسابقة الرسمية

شهدت هذه الدورة ترشح 35 فيلما تونسيا تم إنتاجها واستغلالها بين سنتي 2018 و 2019 . موزعة على النحو التالي :

7 أفلام روائية طويلة

13 أفلام روائية قصيرة

3 أفلام تحريك قصيرة

9 أفلام وثائقية طويلة

3 أفلام وثائقية قصيرة

لجان التحكيم

تتكون لجان التحكيم من شخصيات سينمائية و فنية مشهود له بالكفاءة والخبرة

من تونس ومن البلدان العربية ومن أوروبا وتتشكل لجان التحكيم كالاتي:

– لجنة الأفلام الروائية الطويلة : 07 أعضاء.

– لجنة الأفلام الروائية القصيرة وأفلام التحريك : 07 أعضاء.

– لجنة الأفلام الوثائقية : 03 أعضاء.

الجوائز

تسند جوائز العصفور الذهبي في شكل مجسد وقيمة مالية يتم تحديدها سنويا حسب ميزانية المهرجان وموارده المالية وحددت في الدورة الحالية على النحو التالي:

1- أحسن ممثل – القيمة 8 آلاف دينار

2 – أحسن ممثلة- القيمة 8 آلاف دينار

3 – أحسن دور ثانوي واعد نسائي – القيمة 7 آلاف دينار

4 – أحسن دور ثانوي واعد رجالي – القيمة 7 آلاف دينار

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5 – أحسن سيناريو – القيمة8 آلاف دينار

6 – أحسن موسيقى- القيمة 7 آلاف دينار

7- أحسن ديكور- القيمة 7 آلاف دينار

8- أحسن صورة – القيمة 9 آلاف دينار

9- أحسن صوت- القيمة 9 آلاف دينار

10- أحسن تركيب- القيمة 8 آلاف دينار

11- أحسن ملابس- القيمة 7 آلاف دينار

12- أحسن عمل أول – القيمة 10 آلاف دينار

13- أحسن شريط قصير – القيمة 7 آلاف دينار

14 – أحسن إخراج- القيمة 15 ألف دينار

15 – أحسن إنتاج – القيمة 10 آلاف دينار

16- أحسن شريط وثائقي- القيمة 10 آلاف دينار

17- جائزة لجنة التحكيم لأحسن معالجة وثائقية – القيمة 8 آلاف دينار

18 – أحسن شريط تحريك – القيمة 7 ألاف دينار

19- أحسن رؤية سينمائية متكاملة (الجائزة الكبرى)- القيمة 18 ألف دينار

20 – جائزة سينما الهجرة – جائزة فخرية

جملة القيمة المالية للجوائز 170 ألف دينار

أبرز فقرات البرنامج

بالإضافة إلى العروض السينمائية اليومية يتضمن البرنامج الفقرات التالية:

– الاثنين 10 جوان 2019 : حفل الافتتاح وتكريم مجموعة من رواد السينما التونسية : حسن دلدول ، فوزي ثابت ، كاهنة عطية ، المنصف الصدوري ، أحمد بنيس ، منجية الطبوبي ، أحمد الخشين.

– الاربعاء 12 جوان 2019 : يوم دراسي حول مصادر تمويل السينما التونسية بمشاركة مجموعة من الخبراء من تونس ومن بلجيكا والمغرب وفرنسا..

– السبت 15 جوان 2019 : حفل الاختتام وتكريم المتوجين.