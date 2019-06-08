نادين نجيم بقمّة السعادة بعد مديح نبيلة عبيد لها.. وهكذا ردّت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت النجمة اللبنانية نادين نجيم، عن سعادتها بتشبيه النجمة المصرية نبيلة عبيد لها، بأنها ترى نفسها فيها، موضحةً أنها تتذكر كل أفلامها.

وأوضحت نادين، في مقابلة لها تداولتها الحسابات المهتمّة بمشاهير الفن عبر "إنستغرام"، أنها لا تُصدق أن نجمة مصر الأولى "الأيدول"، وصفتها بهذا الوصف، مضيفةً: "لا يوجد كلمات تُعبّر عما بداخلي".

وأضافت: "أنا حضرت أفلام نبيلة عبيد، وجاء اليوم أن أرى حالي فيها، حيث كنت طفلة ثم صبية إلى أن جاءت هذه الإنسانة لتشبهني بها، فهذا شيء رائع وما صار معي هذه السنة أسعدني".

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وكانت النجمة المصرية نبيلة عبيد، قد أطلقت تصريحًا قالت فيه إنها ترى شبابها في النجمة نادين نسيب نجيم، وهو ما أثرّ كثيرًا في نادين، التي قالت "يحميكي الله أحبّك نبيلة".

وجديرٌ بالذكر أن نادين نجيم، قدّمت دورًا بطوليًا في مسلسل "خمسة ونص"، والذي عُرض ضمن سباق الموسم الرمضاني المنقضي، وحصدت به نجاحًا لافتًا، وشاركها فيها كل من النجم قصي خولي ومعتصم النهار.