متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت النجمة اللبنانية نادين نجيم، عن سعادتها بتشبيه النجمة المصرية نبيلة عبيد لها، بأنها ترى نفسها فيها، موضحةً أنها تتذكر كل أفلامها.
وأوضحت نادين، في مقابلة لها تداولتها الحسابات المهتمّة بمشاهير الفن عبر "إنستغرام"، أنها لا تُصدق أن نجمة مصر الأولى "الأيدول"، وصفتها بهذا الوصف، مضيفةً: "لا يوجد كلمات تُعبّر عما بداخلي".
وأضافت: "أنا حضرت أفلام نبيلة عبيد، وجاء اليوم أن أرى حالي فيها، حيث كنت طفلة ثم صبية إلى أن جاءت هذه الإنسانة لتشبهني بها، فهذا شيء رائع وما صار معي هذه السنة أسعدني".
وكانت النجمة المصرية نبيلة عبيد، قد أطلقت تصريحًا قالت فيه إنها ترى شبابها في النجمة نادين نسيب نجيم، وهو ما أثرّ كثيرًا في نادين، التي قالت "يحميكي الله أحبّك نبيلة".
وجديرٌ بالذكر أن نادين نجيم، قدّمت دورًا بطوليًا في مسلسل "خمسة ونص"، والذي عُرض ضمن سباق الموسم الرمضاني المنقضي، وحصدت به نجاحًا لافتًا، وشاركها فيها كل من النجم قصي خولي ومعتصم النهار.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم بقمّة السعادة بعد مديح نبيلة عبيد لها.. وهكذا ردّت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.