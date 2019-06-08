شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور ..شاهد كليب "Those Nights" لفريق الروك " Bastille " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت فرقة الروك البريطانية " Bastille " كليب " Those Nights "، وذلك عبرصفحتهم الشخصية علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب"، و تم تداوله بكثافة علي صفحاته محبي وعشاقي الفريق علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. يذكر أن فريق " Bastille " الذي بدء مسيرته الفنية في 2010 وقدم عدد هائل من الأعمال الغنائية الناجحة، و من أبرزها : " Doom Days " و " joy " و" Of The Night " ، و غيرهم . جزء من كلمات الاغنية : جزء من كلمات الاغنية : I can feel your eyes in the back of my head Burning, burning, burning Floating through the room as the hairs on my arms Are rising, rising, rising I’m chemically drawn closer to you Eyes wide, eyes wide open Will you be my future, or just an escape? Love me, love me, love me You never get to heaven on a night like this Advertisements Those nights, when your friends are gone and you’re holding on for someone (to leave with) Those nights, when you crave someone to be there at dawn to wake with, cos aren’t we all just Looking for a little bit of hope these days, looking for somebody you can wake up with Looking for a little bit of hope these days, we are, we are Pulling at my t shirt your hands everywhere Rising, rising, rising As you trip and fall dragging me up the stairs What’s your, what’s your name now?







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