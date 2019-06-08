شكرا لقرائتكم خبر عن وهم التمثيل بكلمة ok.. صفحات منسوبة لفنانين تخدع مستخدمى "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية صفحات منسوبة زورًا إلى نجوم الفن تطلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعى إرسال كلمة ok بالإنجليزية فى رسالة للصفحة، بالإضافة إلى share لمنشوراتها، مقابل مشاركتهم فى الأعمال المقبلة لهؤلاء النجوم، وهو ما رد عليه بعض الممثلين بالنفى، مؤكدين أن تلك الصفحات لا تمثلهم.

واستغلت تلك الصفحات المزورة أسماء عدد من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وحلا شيحة، ومحمد رمضان، ومحمد إمام، وإيمى سمير غانم، ولوحظ أن جميع تلك الصفحات اتفقت على نص واحد وطريقة واحدة لإيهام المستخدمين بإمكانية مشاركتهم فى أعمال فنية بمجرد كتابة كلمة ok، دون أى اعتبارات أخرى يجب توافرها فى الممثل منها موهبته ومدى مناسبته للشخصية المكتوبة على الورق، وصوروا لهم أنه بمجرد الضغط على زر الإرسال حقق حلمه وأصبح ممثلا.

تباينت ردود فعل النجوم حول الظاهرة، فمنهم من حذر جمهوره وآخر سخر من الأمر، وثالث تجاهل الرد، وكان هنيدى بسخريته المعهودة أول من نفى الظاهرة وذلك عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" وكتب قائلا: "ملحوظة.. أنا مابعملش أى مسلسلات لرمضان.. بعمل فيلم بس.. وأكيد لما أعمل مسلسل مش هنطلب مواهب وممثلين تبعت ok للصفحة ومش هنختارك طبعا لو عملت شير.. شير بقى لو عايز تظهر فى الفيلم".

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بينما نفى النجم أمير كرارة أى صلة له أو لزملائه الممثلين بتلك المنشورات، وكتب عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك": "يا جماعة خلوا بالكم من أي حد ينزل إعلان باسم أى ممثل إنهم محتاجين ممثلين أو وجوه جديدة عشان ده مابيحصلش ومش احنا".

وحذر خبراء فى تكنولوجيا المعلومات من الظاهرة، وكشفوا أنها تمثل تهديدا لحسابات المستخدمين إذ يمكن لتلك الصفحات الحصول على معلومات شخصية، إذ بعد أن يرسل المستخدم كلمة ok، يطلب صورا وبيانات أخرى تمكنه من اختراق الحساب.