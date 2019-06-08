شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة قسمت ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منيرة أباظة شقيقة الفنان الراحل رشدى أباظة، وفاة ابنة أخيها "قسمت" ابنة الفنان الراحل، .. ومن المقرر أن تشيع عائلتها الجنازة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد نصر الدين بشارع الهرم.

جدير بالذكر أن قسمت نجلة الفنان الكبيرة هى الابنة الوحيدة للفنان الكبير بعدما أنجبها من زوجة أمريكية تزوجها من قبل وتعد أحد زيجاته الخمسة، نظراً لأنه تزوج من الراقصة سامية جمال والفنانة صباح، والفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، كما تزوج قبل وفاته من ابنة عمه.