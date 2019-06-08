هنيدى يجسد "عقلة الإصبع" فى فيلم سينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضّر النجم محمد هنيدى لفيلم سينمائى جديد، من المقرر طرحه فى عيد الأضحى المقبل، ويجسد فيه نجم الكوميديا شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية ومن تأليف عمر طاهر.
يذكر أن مسرحية "3 أيام فى الساحل"، للنجم محمد هنيدى، شهدت إقبالاً جماهيرياً على مسرح كايرو شو، فى أيام عيد الفطر، حيث يواصل هنيدى عرض المسرحية حتى يوم 15 من الشهر الحالى.
هنيدى روج لفيلمه عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، واصفا العمل بالضخم إنتاجيًا، وكتب: "لكل اللى سألوا مش هنشوفك فى فيلم جديد.. استنونى فى فيلم كبير جدا جدا جدا".
وتألق هنيدي على خشبة المسرح الخاص بعد غياب 16 عامًا، خلال الأحداث بشخصية رئيس عصابة يتعرض إلى كثير من المواقف الكوميدية فى إطار اجتماعي، واستغرق العرض تحضيرات وبروفات تجاوزت الخمسة أشهر.
ويشارك فى بطولة العرض المسرحى بجانب محمد هنيدي، الفنان محمد محمود، الفنان أحمد فتحى، وندا موسى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدى الهوارى.
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