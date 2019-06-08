شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ريتا أورا تستعرض رشاقتها بـ"مايوه" سعره 228 جنيه استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت النجمة العالمية ريتا أورا رشاقة جسدها على طريقتها الخاصة، فنشرت ريتا البالغة من العمر 28 عاما عدة صور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مرتدية مايوه ذا تصميم مثير باللون الأحمر، لاقى إعجاب قطاع كبير من محبيها وعشاقها من مرتادى صفحتها.

والتقطت ريتا أورا الصور أمس في إيبيزا، وكانت مرتدية مايوه حمل إمضاء دار أزياء "Beach Bunny" وصل سعره إلى 228 جنيه استرليني.

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ريتا أورا (1)