ملحم زين يطرح مينى ألبوم بعنوان "ملحم 2019"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبنانى ملحم زين مينى ألبوم بعنوان "ملحم 2019" يتضمن 5 أغنيات جديدة باللهجة اللبنانية، وهى: "صفى قلبى"، "قولوا"، و"مدرى شو بنى"، و"لهون وبس"، "من مدة". "مدرى شو بنى" من كلمات فادى أبو خليل، ومن ألحان سليم محمد سلامة، وتقول كلماتها: لحظة بتمرق ع غيابك.. عم تمرق سنة.. تعبت من الصبر.. ساعات العمر.. هون الدنيا وقفت تركت.. نقطة ع السطر.. بتعرف إنه بواب الدنيا بوجى مقفلة.. والروح اللى جوا قلبي منا لإلى.. أنا عم بشكيلك قهرى". Advertisements

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