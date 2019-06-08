شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مى كساب تحتفل بتوقيع ألبومها "أنا لسه هنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل المطربة مى كساب، غدا الأحد، بتوقيع ألبومها الأخير "أنا لسه هنا" فى أحد الفنادق المطلة على النيل والذى حقق نجاحا كبيرا وتعاونت من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، أورتيجا وتقدم الحفل المذيعة دنيا صلاح عبدالله.

وقد طرحت مى كساب مؤخرا أغنية "يا نحلة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، والتى تعد واحدة ضمن أغانى ألبومها الأخير "أنا لسه هنا"، الذى طرحته مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أوكا.

وتقول كلمات الأغنية "ياناس ياللى شاغلين نفسكم بيا ومركزين اكتر منى فيا، مش عارفة ليه شاغلين بالكم وحياتى خليكم فى حالكم، متشكرين على الاهتمام أنا تمام ومية ومية".

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