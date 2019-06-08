شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت.. كريس براون ودريك يطلقان أغنية جديدة بعنوان No Guidance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون جديد يجمع النجم العالمى كريس براون والمغنى الشهير دريك، واللذان يمتلكان شعبية جارفة بشتى أنحاء العالم، حيث أطلق الثنائى أمس أغنية سينجل جديدة اسمها "No Guidance"، وهو العمل الذى توقع الكثيرون أنه سيحقق نجاحا كبيرا كون كريس ودريك يمتلكان "كيميا" مميزة بينهما.

وما لفت الأنظار أن الصورة الرئيسية الموجودة لـ"audio" الخاص بالأغنية على موقع "يوتيوب" هى عبارة عن امرأة عارية ترتدى غطاء رأس ذات تصميم "فرعونى".

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