شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده خلال حفله بدبى.. ووائل كفورى يهديه أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ليلة استثنائية لا تتكرر كثيرا فاجأ الفنان وائل كفورى صديقه راغب علامة فى نهاية الحفل الذى يحييه فى دبى، فى ختام فقرته بإهدائه أغنية "رح طير حمام"، وذلك بمناسبة عيد ميلاده، قبل أن يعتلى راغب علامة المسرح لإحياء الفقرة الثانية من الحفل.

كما فاجأ منظم الحفل راغب علامة بإحضار تورتة للاحتفال بعيد ميلاده على المسرح، وسط غناء الجمهور الحاضر وهتافات باسمه، وأعرب راغب علامة عن سعادته البالغة وشكره لكل من ساهم فى مشاركته عيد ميلادها، وخص الشكر للنجم وائل كفورى قائلا: كانت فرصة رائعة أن ألتقى وائل كفورى، وقد أمضينا لحظات من العمر سوياً، كما أشكره على معايدتى بأداء أغنيتى "رح طيّر حمام" التى كانت مفاجأة جميلة جداً دخلت إلى وسط قلبي.

وقدم راغب علامة خلال الحفل العديد من أغنياته المتميزة والشهيرة، وفاجأ الجمهور بمعايدته أيضا بمفاجأتين وهما إطلاق أغنيتى "لو دارت الأيام"، و"اللى باعنا" بتوزيع جديد وبشكل مختلف، نالت إعجاب الجمهور الحاضر من مختلف الجنسيات العربية.





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