شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بدخول قناته بيوتيوب ضمن أعلى 200 قناة على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد رمضان بدخوله قناته الرسمية على يوتيوب ضمن أعلى 200 قناة على مستوى العالم. وكتب "رمضان" قائلا: "الحمد لله قناتى الشخصية على YouTube دخلت ضمن أعلى 200 قناة على مستوى العالم هذا الشهر وترتيبها 192 عالمياً ثقة فى الله نجاح دائماً". ونجح رمضان فى السباق الرمضانى المنصرم بمسلسله "زلزال" الذى يشاركه فى البطولة الفنانة حلا شيحة وماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.

محمد رمضان

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