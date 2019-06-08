بعد زواج سري وإنجاب طفلتين.. وائل كفوري ينفصل عن زوجته.. ونوال الزغبي تستغل الفرصة

كشفت الإعلامية ريما نجيم، انفصال مواطنها الفنان اللبناني وائل كفوري، عن زوجته أنجيلا بشارة، عبر برنامجها الإذاعي الصباحي “مع ريما” عبر محطة “صوت الغد”.

وقالت ريما تعليقا على الهجوم الذي طال نوال الزغبي عقب تصريحها بأنها ستوافق على الزواج بكفوري إذا طلبها: “قامت القيامة ولم تقعد، نوال منفصلة وممكن تقول اللي بدها إياه، وأنا أريد أن أعلن أن وائل كفوري رجل مطلق رسميا، كفى هالحملة غير المبررة، عنده عيلة حلوة بنتين وزوجة سابقة علاقتهم مليحة، وائل كفوري قال لي احسميها على الهواء، بشكرك على ثقتك وموفق في حياتك”.

وأوضحت ريما نجيم أنها حصلت على موافقة وائل كفوري قبل إعلان طلاقه، وأنها تحترم أنه تزوج ولم يخبر أحدًا، وطلق ولم يخبر أحدًا أيضًا، وقالت إنه اليوم مطلق بالأوراق الرسمية ومنذ مدة.

ونشرت ريما، عبر حسابها بـ”إنستجرام”، مقطع الفيديو الذي تعلن فيه طلاق وائل كفوري زوجته، معلقة: “صديقي الله يخليلك عيلتك الحلوة، ويعطيك فرح وسعادة على قد ما بتستاهل رغم كل شيء صار”. وبينما صرحت نجيم بذلك، نشر كفوري عبر “إنستجرام”، صورة له من داخل حمام السباحة، وهو في إمارة دبي.

يذكر أن كفوري تزوج سرا بأنجيلا بشارة عام 2010، ولديه طفلتان منها، الأولى ميشيل، ولدت عام 2011، والثانية ميلانا، ولدت في عام 2016.