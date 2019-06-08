شاهد.. تركي أل شيخ ينشر شعره الجديد

نشر المستشار و رجل الأعمال تركي أل شيخ أحدث أشعاره، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". و من ضمن كلمات شعره الجديد: لا تشتكي همك لغيرك من Advertisements الناس..ما عاد به في الناس..من تشتكي له. الناس..ما عاد به في الناس..من تشتكي له. ورجل من أفعاله تحطه على راس.. وان ضاقت الدنيا يشيل الثقيله. يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي أل شيخ طرح مؤخراٌ كلمات أغنية "مفيش مهم"، و من المقرر أن يقوم بغنائها الهضبة عمرو دياب، ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه قريباً، كما ستكون من ألحان عمرو مصطفى.

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