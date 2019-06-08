مروان خوري يكشف سر عدم زواجه حتى الآن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان اللبناني مروان خوري، سر عدم ارتباطه إلى الآن، مؤكدًا أن قلبه ليس خالي من الحب.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “القمر عنا”، والمذاع عبر mtv فضائي: «أنا مبسوط بحياتي ودائمًا في حالة حب سواء كانت كبيرة أو صغيرة والحب الكبير ليس سهلًا وكأننا قدمنا نوع من التنازل لقبول حب يجعلنا أجمل مع حالنا خلينا نشوف حالنا في المرايا».

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وتابع: «أبحث عن حب كبير وهذا خطأ وكل رجل وامرأة يبحثان عن حب كبير يخطئوا كثيرأ لأن الواقع مختلف ولكن هذا لا ينفي أن الحب موجود».

وعن سر الخاتم الذي يرتديه قال: «أحب أن يحبسني الخاتم ولكن افتراضيًا وهو هدية من صديقة كتب عليه نوتة أغنية “قلبي دق”».

يُذكر أن مروان خوري شارك في المارثون الرمضاني الماضي من خلال غناء شارة مسلسل «أنتي مين»، والأغنية بعنوان «أنا بصراحة» من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، والمسلسل من تأليف وبطولة كارين رزق الله، عمار شلق، وإخراج إيلي حبيب.

من ناحية أخرى، شارك مروان خوري مؤخراً، النجم الإماراتي حسين الجسمي في تقديم ديو غنائي بعنوان «دقوا عالخشب»، من كلمات مروان خوري وعلى الخوار وألحان مروان خوري، وتوزيع دانى خوري ومحمود عيد.