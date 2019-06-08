ميار الببلاوي تتعرض لأزمة صحية خلال العمرة وتنقل للعناية المركزة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية ميار الببلاوي لأزمة صحية شديدة، خلال أدائها مناسك العمرة، نقلت على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى.
الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور لها من داخل المستشفى، وكشفت تفاصيل حالتها، بقولها: “ودا لما كنت فى العناية المركزة بنزلة معوية حادة نتيجة إن الخراج بتاع ضرسي نزل صديد في المعدة ودرجة حرارتي كانت ٤٠ والله احتسبت ومشتكتش”.
ميار أكدت أنها نشرت مؤخرا مقطع فيديو أثناء صلاتها في العمرة بهدف طمأنة والدتها وابنها على حالتها، حيث قالت: ” علشان اللي بيقولولي بتصوري نفسك وانتي بتصلي راعوا ان عندي أم وابن هيجننوا عليا وانا تعبانه وفي الغربة عاوزة اخليهم يصدقوا اني كويسة واحتسب انكم تامنوا على الدعاء والله دي نيتي اللهم لا رياء ولا سمعه خالص .. لوجهك الكريم”.
وكانت ميار الببلاوي قد تعرضت لأزمة صحية شديدة مؤخرا جعلتها طريحة الفراش في رمضان، حيث قالت إنها تعاني من خراج في الضرس، وآلام شديدة بسبب خطأ طبي.
الفنانة المصرية أكدت أن الطبيب وضع لها الحشو قبل أن يتأكد من زوال الخراج، مما زاد من معاناتها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع النوم رغم كل المسكنات التي تناولتها.
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