حفل زفاف لاعب الأهلي صلاح محسن بحضور نجوم الرياضة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل لاعب النادي الأهلي صلاح محسن بزفافه على الآنسة إسراء رافت كريمة رجل الأعمال سامح رأفت، مساء الخميس 6 يونيو، بفندق ستى ستار بقاعة السرايا.

وشهد حفل الزفاف بحضور عدد من نجوم الرياضة، منهم الكابتن محمد مجدي قفشة، والكابتن مؤمن زكريا وحرمه، وعمرو جمال، ومحمد شريف، وأحمد الشيخ، وعبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق بإنبي، بالإضافة إلى بعض لاعبي إنبي، والمطرب مصطفى تاج.

وأحيا حفل الزفاف فريق السادات والدي جي حازم شرف، ومن تنظيم هاني قمصان شركة برافو.

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وكان اللاعب صلاح محسن قد حصل على إذن من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، لإقامة حفل زفافه على أن يلتحق ببعثة المنتخب التي تستعد لوديتي أوزبكستان وفلسطين.

وصلاح محسن هو لاعب كرة قدم مصري انضم للفريق الأول في نادي إنبي في موسم 2016-2017 عن طريق المدير الفني وقتها هاني رمزي، لكنه لم يشارك معه في أي مباراة، ولعب رسميًا مع الفريق الأول لإنبي مع المدير الفني علاء علي.

وانضم صلاح محسن للنادي الاهلي في عام 2018، وشارك معهم في 4 مباريات، و سجل هدفا واحدا إلى الآن، وقد سجل صلاح محسن رقما قياسيا عند انتقاله للأهلي حيث يعد وقتها اغلي لاعب مصري محليا بقيمة صفقة بلعت نحو 38 مليون جنيه مصري.