فارس كرم يتزوّج على الطريقة الهندية

متابعة بتجـــــــــرد: بعد طول انتظار وترقب من الجمهور، طرح النجم اللبناني فارس أخيرًا فيديو كليبه الجديد “سمع” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الكليب من توقيع المخرج هاس غدار، ويظهر فيه فارس كرم ليلة زواجه من حبيبته الهندية بفكرة مختلفة عن الأعمال الغنائية المصوّرة التي تناولات احتفاليات الزواج في السابق.

حفل الزفاف يُقام على الطريقة الهنية في مشاهد تحمل روحًا “بوليوودية” مميزة.

أغنية “سمع” من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وهي الأغنية الثالثة التي يطلقها فارس كرم على طريقة الكليب من ألبومه الأخير “44:36”.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “44:36” يتضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.