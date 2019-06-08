متابعة بتجـــــــــرد: بعد طول انتظار وترقب من الجمهور، طرح النجم اللبناني فارس أخيرًا فيديو كليبه الجديد “سمع” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
الكليب من توقيع المخرج هاس غدار، ويظهر فيه فارس كرم ليلة زواجه من حبيبته الهندية بفكرة مختلفة عن الأعمال الغنائية المصوّرة التي تناولات احتفاليات الزواج في السابق.
حفل الزفاف يُقام على الطريقة الهنية في مشاهد تحمل روحًا “بوليوودية” مميزة.
أغنية “سمع” من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وهي الأغنية الثالثة التي يطلقها فارس كرم على طريقة الكليب من ألبومه الأخير “44:36”.
تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “44:36” يتضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.
كانت هذه تفاصيل خبر فارس كرم يتزوّج على الطريقة الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.