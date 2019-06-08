الفنانة أنغام تؤكد أن أصالة لم تكن صديقتها

أطلقت الفنانة أنغام تصريحات مُثيرة في برنامج "توأم روحي"، تمنت فيها أن تموت في حضن زوجها أحمد إبرهيم، معتبره اقترانها به الحدث الأجمل في حياتها، وأن حبل الود مع أصالة انقطع دون رجعة.

وقالت، "لم أكن أحلم أو أخطط أن يحصل معي ذلك وأنا في هذه السن ولدت من جديد"، مشيرة إلى أن الموزع الموسيقي أحمد جدد حياتها وولدت معه من جديد وأصبحت سعيدة وتشعر بالأمان الذي كانت تفتقده منذ طفولتها.

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وأجابت أنغام برد غير متوقع على سؤال نيشان، "ماذا تقول لله عن أحمد؟"، حيث قالت: "أنها تحمد الله يوميا على وجوده في حياتها، وقالت، "طلبت من الله وسأبقى أطلب أن أموت في حضنه وأن يدفنني هو وأن أكون زوجته في الجنة".

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وجاءت المفاجأة الأكبر خلال الحلقة، عندما قالت "إنها تفاجأت من رد فعل المطربة السورية أصالة نصري، على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم وإنها تأكدت من حقيقة مشاعر الأخيرة ناحيتها، لافتة إلى أنها ليس كما تدعي".

وأضافت، "لم نكن أصدقاء، كنا زميلات وكانت تخبرني بأشياء خاصة بها، لكن أنا لم أكن أخبرها بخصوصياتي لأن لدي الأقرب منها لأشاركه خصوصياتي".

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أنغام وزوجها "دويتو" في "حدوتة مرة"