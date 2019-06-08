شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى يشيد بفيلم "كازابلانكا" ويقيّم أبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الناقد طارق الشناوى بفيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة والمعروض حالياً فى السينمات ويتصدر شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر، حيث أكد الشناوى أنه من أنجح أفلام العيد هذا العام، موضحاً أن أمير كرارة نجم يستند إلى إرادة جماهيرية هى التى صعدت به للقمة الرقمية، واقترب من قلوب الناس بدرجة دفء ملحوظة.



فيلم كازابلانكا

وأضاف طارق لـ"الخليج 365" أن الفيلم يعتبر نجاح تلك التوأمة بين أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى، التى انتقلت بسلاسة من الشاشة الصغيرة متصدرا كثافة المشاهدة للشاشة الكبيرة معتليا قمة الإيرادات. Advertisements



أمير كرارة

كما أشاد طارق الشناوى بدور إياد نصار وقدرته على التلون فى الأداء الهادئ على السطح المحمل بالداخل بالكثير من مشاعر الانتقام، وعمرو عبد الجليل الذى دأب على أن يأخذ كل شخصية يؤديها إلى ملعبه هو، حيث إنه لا يذهب إلى الشخصية ويمسك بتفاصيلها الداخلية، فقط يكتفى بارتداء ملامحها الخارجية حتى يقدم هو بـ"الإفيه" الذى ينتزع الضحك من الجمهور، تلك الحالة التى يقدمها عمرو تحقق درجة من التماهى مع جمهوره.



إياد نصار



عمرو عبد الجليل

أما غادة عادل فأكد الشناوى أن حضورها مميز فى الفيلم رغم أن هناك مشاهد حركة تحتاج لدوبلير، إلا أنها توافقت مع مفتاح الدور باعتباره لعبة، وتعاملت معه على سبيل اللعب فنجحت، أما بيتر ميمى يقدم شاشة جاذبة تجمع بين التشويق وخفة الظل، استعان بعناصر فنية حققت له النجاح أولهم فنان الموسيقى التصويرية التونسى الموهوب أمين بوحافة ومدير التصوير حسين عسر والمونتير أحمد حافظ.



غادة عادل

وأنهى طارق الشناوى حديثه عن الفيلم بأن أمير كرارة استطاع أن يصنع دائرة جماهيرية قابلة دائما للاتساع، هو قطعا له مصداقيته فى سينما (الأكشن)، يحافظ على بنيته الجسدية، ولياقته البدنية، كان قبل نحوعامين أحد أهم عناصر نجاح فيلم (هروب اضطرارى) بطولة أحمد السقا، وهكذا بات حضوره كنجم شعبى بناء على طلب الجماهير.





فيلم "كازابلانكا" يشارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من النجوم إياد نصار وعمرو عبد الجليل وغادة عادل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والنجم التركى خالد أرغنتش، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإنتاج سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمى.