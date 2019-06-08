"يلا نغنى" تحيى تراث فنانى الزمن الجميل بدار الأوبرا 28 يونيو

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ومن أبرز هذه الأغانى "دخلت مرة فى جنينة" لأسمهان، و"قولى ولا تخبيش يازين" لأم كلثوم"، و"اتمخترى ياخيل" لليلى مراد، بالإضافة إلى أغنية الفرقة الخاصة "نبين زين".
يذكر أن "يلا نغنى" فرقة موسيقية مكونة من 5 فتيات، أنشئت بهدف إعادة إحياء تراث وأغانى الزمن الجميل من أربعينيات وحتى سبعينيات القرن الماضى، وتقديمها بتوزيع جديد.
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