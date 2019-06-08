شاهد.. جنيفر لوبيز تقدم أغنية Limitless دويتو مع ابنتها بـIt's My Party tour

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت أمس النجمة العالمية جنيفر لوبيز محبيها ومعجبيها الحضور بأولى حفلاتها بجولتها الغنائية "It's My Party tour" فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، بصعود ابنتها "إيمى" البالغة من العمر 11 عاما على المسرح وشاركت لوبيز فى تقديم إحدى الأغنيات. قدمت إيمي بالحفل دويتو غنائي مع والدتها جنيفر لوبيز ذات الـ49 عاما، فغنيا "Limitless" والتى تفاعل معها الحضور بشكل واضح، وقد ظهرت إيمي مرتدية ملابس بنفس لون ملابس لوبيز، وذلك لكى يكون العرض أكثر جمالا وجاذبية.



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