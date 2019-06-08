شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" لـ أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى برومو فيلم "ولاد رزق – عودة أسود الأرض"، بطولة النجوم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوى، وأحمد داوود، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم أعلى إيرادات فى دور السينما، بعد أن حقق الجزء الأول أعلى الإيرادات عند عرضه فى 2015.

"ولاد رزق – عودة أسود الأرض" إنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان، ويشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

ويعرض حاليا لبطل العمل أحمد عز فيلمه الجديد "الممر" ضمن سباق عيد الفطر، ويشارك فى بطولته أحمد رزق، هند صبرى، محمد جمعة، محمد فراج، وأخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة.