شكرا لقرائتكم خبر عن هم لسه فاكرين؟.. جاستين بيبر وهايلى بالدوين يخططان لزفافهما فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمى جاستين بيبر إقامة حفل زفافه على السوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين فى أجواء صيفية مذهلة، وذلك فى أواخر شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لموقع "People". وأشار مصدر للموقع إلى أن الزوجين اللذين أتما مراسم الزواج الكنسى العام الماضى هما الآن يخططان لإقامة حفل زفاف ضخم يضم العائلتين والأصدقاء، ويكون الحدث محط أحاديث الكثير من وسائل الإعلام بشتى أنحاء العالم، وبالفعل هايلى تضع النقاط الرئيسية الآن لهذه اللية والزوجين يشعران بالحماس الشديد.

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