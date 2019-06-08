إنفوجراف.. إيرادات أفلام عيد الفطر.. كازابلانكا فى الصدارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أفلام موسم عيد الفطر السينمائى إيرادات كبيرة فى شباك التذاكر خلال أيام العيد الأربعاء والخميس والجمعة، إضافة إلى ليلة الوقفة يوم الثلاثاء، حيث وصلت حصيلة الإيرادات إلى 56 مليون جنيه، موزعة على 5 أفلام تم طرحها في الموسم. - وجاء فيلم "كازابلانكا" فى الصدارة محققاً 23.247.803 - فيلم "الممر" حل فى المرتبة الثانية بعدما حصد 11.506.150 Advertisements - وجاء فى المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة" بإيرادت وصلت إلى 10.049.859 - أما المركز الرابع فمن نصيب فيلم "حملة فرعون" الذى حقق 8.622.235 - وجاء فى مؤخرة الترتيب فيلم "محمد حسين" بعدما حصد 1.957.916

إيرادات أفلام العيد

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