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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مارك أنتونى يبدأ تصوير دوره فى In The Heights بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدء أمس النجم العالمى مارك أنتونى تصوير دوره فى فيلم " In The Heights "، وذلك فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهر بعدد من الصور التى التقطت له خلال وصوله لمكان التصوير من أجل بدء أحد مشاهده.
فيلم "In The Heights" من المقرر أن يصدر فى يونيو عام 2020، ويشارك مارك أنتوني بطولته عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم ستيفاني بياتريز وميليسا باريرا وأنتوني راموس وكوري هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.
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