شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "بورصة مصر" 24 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام العرض الخاص لفيلم "بورصة مصر" بطولة نجوم الكوميديا حسن حسنى وصلاح عبد الله ولطفى لبيب، 24 يونيو الجارى بأحد سينمات مدينة 6 أكتوبر، فى تمام الساعة 7 مساء، سيناريو وحوار غاده حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور. Advertisements تدور أحداث الفيلم حول قهوة "بورصة مصر"، يجتمع فيها كثير من النجوم فى يوم واحد، ويشارك فى بطولة العمل، محمد ثروت، علاء مرسى، محمد لطفى، مدحت تيخا، كلوديا، ساندى، مروة عبد المنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، نجوى فؤاد، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبى، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى، محمد جمعة.

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