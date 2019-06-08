شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سعد الصغير يحيى أول حفل له بسلطنة عمان بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب الشعبى سعد الصغير مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا ضمن سلسلة حفلات وسهرات موسم عيد الفطر المبارك، وذلك مركز المؤتمرات والمعارض بسلطنة عمان. وطرح المطرب الشعبى سعد الصغير أغنية "أعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية . من ناحية أخرى يحضرالمطرب سعد الصغير لأغنية جديدة تحمل اسم "أنا العريس" من ألحان عصام إسماعيل وتوزيع زيزو فاروق، ويفاجئ بها جمهوره .

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